ВОЗ: антибиотики теряют эффективность против инфекций
С 2018 по 2023 год более 40% отслеживаемых комбинаций «патоген — антибиотик» продемонстрировали рост устойчивости
ВОЗ обнародовала данные о растущей проблеме устойчивости бактерий к антибиотикам, сообщает ТАСС. По последним данным, каждый шестой случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире не поддается стандартному лечению.
Сообщается, что с 2018 по 2023 год более 40% отслеживаемых комбинаций «патоген — антибиотик» продемонстрировали рост устойчивости. При этом обычно ежегодное увеличение этого показателя составляет всего 5—15%.
— В 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками, — говорится в пресс-релизе ВОЗ.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть всех случаев заражения оказалась устойчивой к антибиотикам. В африканском регионе показатель значительно ниже — около 20% случаев не поддаются лечению антибиотиками.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».