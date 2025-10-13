ВОЗ: антибиотики теряют эффективность против инфекций

С 2018 по 2023 год более 40% отслеживаемых комбинаций «патоген — антибиотик» продемонстрировали рост устойчивости

Фото: Михаил Захаров

ВОЗ обнародовала данные о растущей проблеме устойчивости бактерий к антибиотикам, сообщает ТАСС. По последним данным, каждый шестой случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире не поддается стандартному лечению.

Сообщается, что с 2018 по 2023 год более 40% отслеживаемых комбинаций «патоген — антибиотик» продемонстрировали рост устойчивости. При этом обычно ежегодное увеличение этого показателя составляет всего 5—15%.

— В 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками, — говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть всех случаев заражения оказалась устойчивой к антибиотикам. В африканском регионе показатель значительно ниже — около 20% случаев не поддаются лечению антибиотиками.



Наталья Жирнова