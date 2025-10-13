За ночь российские средства ПВО сбили 103 украинских БПЛА
Более половины из них уничтожено над территориями Крыма и Астраханской области
За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом рассказало Минобороны.
Сообщается, что более половины из всех уничтоженных дронов сбили над территориями Крыма и Астраханской области. Всего, по информации министерства, средства ПВО перехватили:
- 40 — над территорией Республики Крым,
- 26 — над территорией Астраханской области,
- 19 — над акваторией Черного моря,
- 14 — над территорией Ростовской области,
- 2 — над акваторией Азовского моря,
- 1 — над территорией Белгородской области,
- 1 — над территорией Республики Калмыкия.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении более 1 700 украинских беспилотников за прошлую неделю.
