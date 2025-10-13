Новости общества

За ночь российские средства ПВО сбили 103 украинских БПЛА

08:46, 13.10.2025

Более половины из них уничтожено над территориями Крыма и Астраханской области

Фото: Дарья Пинегина

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом рассказало Минобороны.

Сообщается, что более половины из всех уничтоженных дронов сбили над территориями Крыма и Астраханской области. Всего, по информации министерства, средства ПВО перехватили:

  • 40 — над территорией Республики Крым,
  • 26 — над территорией Астраханской области,
  • 19 — над акваторией Черного моря,
  • 14 — над территорией Ростовской области,
  • 2 — над акваторией Азовского моря,
  • 1 — над территорией Белгородской области,
  • 1 — над территорией Республики Калмыкия.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении более 1 700 украинских беспилотников за прошлую неделю.

Наталья Жирнова

