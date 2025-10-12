В МВД раскрыли схему обмана через Telegram-ботов и инвестиции

Аферисты активно применяют методы социальной инженерии и агрессивную рекламу для привлечения жертв

В МВД зафиксировали новую схему мошенничества, связанную с использованием Telegram-ботов. Злоумышленники создают имитации торговых платформ для обмана граждан при инвестировании средств, сообщает ТАСС.

По данным, аферисты активно применяют методы социальной инженерии и агрессивную рекламу для привлечения жертв. Они убеждают россиян в существовании автоматизированной системы торговли криптовалютами и ценными бумагами.

Механизм обмана строится следующим образом: потенциальной жертве присылают ссылку на Telegram-бот, который визуально имитирует процесс проведения сделок. Программа демонстрирует растущий «доход», что побуждает пользователя вкладывать все большие суммы собственных и кредитных средств.

Напомним, что мошенники начали выдавать себя за бывших коллег потенциальных жертв.

Наталья Жирнова