Каждый четвертый россиянин считает опасным развитие технологии распознавания лиц

Фото: Динар Фатыхов

Каждый четвертый россиянин считает опасным развитие технологии распознавания лиц. Об этом свидетельствуют результаты исследования НАФИ.

В то же время половина респондентов — 49% — заявили, что эта технология приносит больше пользы.

Большинство опрошенных — 62% — уверены, что гаджеты и приложения облегчают жизнь. При этом многие россияне не заботятся о цифровой гигиене. Не защищают смартфон от постороннего доступа 20% участников исследования, соглашаются на использование cookies, не понимая что это такое — 30%. Еще 24% используют одинаковый пароль при регистрации на разных сайтах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Галия Гарифуллина