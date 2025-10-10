В Госдуму внесли законопроект о передаче функций по начислению взносов за капремонт УК

Документ предлагает разрешить передачу функций по начислению взносов и взысканию задолженности по их оплате платежному агенту или УК

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий возможности региональных операторов по капремонту. Документ предлагает разрешить передачу функций по начислению взносов и взысканию задолженности по их оплате платежному агенту или управляющей компании.



В настоящее время действующее законодательство ограничивает возможность передачи функций по учету начисленных и уплаченных взносов государственными бюджетными или казенными учреждениями, исключая делегирование этих функций частным организациям. Взыскание задолженностей также отнесено исключительно к компетенции регоператоров.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что «подобное регулирование создает ситуацию искусственного ограничения оборотоспособности задолженности по взносам на капитальный ремонт, а равно препятствует надлежащему ведению системы учета фондов капитального ремонта».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Они также указывают на отсутствие в большинстве регионов РФ государственных учреждений, обладающих необходимым кадровым и технологическим обеспечением для эффективного выполнения этих функций.

Законопроект также призван оптимизировать процесс взыскания задолженностей. Авторы отмечают, что должники по ЖКХ часто уклоняются и от уплаты взносов на капремонт.

— Объединение претензионно-исковой работы по взысканию проблемной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и внесения взносов на капитальный ремонт снизит нагрузку на суды и Федеральную службу судебных приставов, а также уменьшит судебные издержки кредиторов, — говорится в пояснительной записке.

Ранее жители Татарстана назвали худшие управляющие компании. Наибольшее число претензий — у казанцев. Самые низкие оценки получили: ООО УК «Мой дом» (2,83 балла), ООО УК «Солнечный город» (3,25 балла), ООО УК «Сервис гарант» (3,26 балла), ООО УК «Гвардейская» (3,31 балла) и ООО УК «ЖКХ Московского района» (3,38 балла).

Рената Валеева