Четыре человека задержали за мошенничество с контрактами в зону СВО

Пострадали более 40 человек, некоторые из которых погибли в зоне СВО. Сумма ущерба может превышать 80 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекло деятельность группы, организовавшей криминальный бизнес на отправке контрактников в зону СВО. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны местный житель и трое приезжих из Псковской области. Аферисты действовали с середины прошлого года, используя связи в военных комиссариатах области. Они собирали информацию о гражданах, которым было отказано в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья.

Злоумышленники связывались с такими гражданами и предлагали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону СВО. Новобранцев привозили в Санкт-Петербург и, используя связи в пунктах отбора районных администраций, на основании фиктивных документов обеспечивали заключение контракта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

После этого кандидатам оформлялись банковские карты для получения соцвыплат. Мошенники убеждали потерпевших передать им карты и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, обещая вернуть карты после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги. Однако все поступившие средства переводились на подконтрольные злоумышленникам счета.

По имеющимся данным, пострадали более 40 человек, некоторые из которых погибли в зоне СВО. Сумма ущерба может превышать 80 млн рублей.

Рената Валеева