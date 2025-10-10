МегаФон открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещенном оборудовании

Построенный по модульной технологии ЦОД предусматривает дальнейшее масштабирование и размещение более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт

МегаФон запустил в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге с использованием оборудования российского производства в инженерных системах. Построенный по модульной технологии ЦОД предусматривает дальнейшее масштабирование и размещение более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.

Дата-центр стал крупнейшей площадкой для размещения сетевой инфраструктуры оператора. Его главная задача — обеспечение надежности и устойчивости сети, а также хранение и обработка больших объемов данных, которыми пользуются абоненты МегаФона по всей стране.

«Отличительная черта нашего инфраструктурного объекта наряду с отечественным происхождением оборудования — его энергоэффективность. Мы спроектировали и построили ЦОД с учетом собственной технической экспертизы и уникального российского инженерного опыта. Особый предмет для гордости — отечественное климатическое оборудование, которое по своей энергоэффективности ни в чем не уступает мировым аналогам. Более того, мы постоянно увеличиваем объем импортозамещения, что дает стимул к развитию местным разработчикам и производителям, а также укрепляет технологический суверенитет отрасли», — рассказывает Алексей Титов, технический директор МегаФона.

За климат в машинных залах нового дата-центра отвечают вентиляционные установки, сделанные в России. Они автоматически выбирают режим работы в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Исходя из внешних условий используется воздушное охлаждение, водные маты или фреоновые компрессоры. Для повышения эффективности отвода тепла в новом ЦОДе созданы гермозоны с изоляцией «горячего» коридора. Нагретый воздух собирается в отдельной камере, выносится в установку, где охлаждается в выбранном режиме, и возвращается в машинный зал. Такой способ охлаждения оборудования помогает снизить энергозатраты и увеличить производительность.

Помимо климатики, в дата-центре установлены отечественные системы противопожарной безопасности, трансформаторы и высоковольтные ячейки. Работа всех систем в режиме 24/7 контролируются с помощью систем мониторинга.

Новый ЦОД построен по модульной технологии, что позволяет в течение ближайших лет ввести в эксплуатацию еще несколько машинных залов. Всего по проекту запланировано строительство двух корпусов дата-центра с возможностью размещения более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.

Постоянное увеличение объемов передаваемых и обрабатываемых данных от абонентов, а также необходимость обеспечения и поддержания работы сети на высоком уровне стали решающими факторами для открытия оператором собственных ЦОДов. В этом году уже построены и введены в эксплуатацию новые дата-центры МегаФона в Твери и Екатеринбурге с возможностью масштабирования. Всего геораспределенная сеть оператора насчитывает более 115 центров обработки данных.

