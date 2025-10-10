Президента Перу отстранили от должности — у нее один из нижайших показателей одобрения среди мировых лидеров

Она планирует просить убежища за границей, чтобы избежать обвинений по уже начатым уголовным расследованиям

Фото: Максим Платонов

Президент Перу Дина Болуарте, с крайне низким рейтингом одобрения, была отстранена от должности в результате голосования об импичменте, инициированного ее бывшими союзниками в конгрессе. Причиной послужил рост преступности в стране, а также скандалы, связанные с ее именем, передает Bloomberg.

Законодатели единогласно проголосовали за отстранение Болуарте от должности, хотя для импичмента требовалось лишь две трети голосов.

Согласно конституции, ее сменит глава конгресса Хосе Хери, консерватор, который будет занимать пост до июля 2026 года.

Ее преемник станет восьмым человеком, возглавившим Перу за последние десять лет. За это время три президента были подвергнуты импичменту, включая Болуарте, а двое других подали в отставку, чтобы избежать отстранения. Отставка Болуарте стала неожиданностью для перуанцев, так как ходатайства об импичменте были поданы во второй половине дня в четверг, голосование состоялось вечером, а к ночи она уже покинула свой пост.

Поводом для событий стала стрельба на концерте популярной группы. Несколькими днями ранее Болуарте вызвала гнев общественности, предложив водителям автобусов, протестующим против организованной преступности, просто игнорировать вымогательства.



Будучи вице-президентом, Болуарте заняла пост президента в 2022 году после импичмента лидеру социалистов Педро Кастильо. Левые обвинили ее в предательстве, консерваторы также отвернулись от нее, в результате чего рейтинг одобрения Болуарте упал до 3%.



В четверг законодатели заявили, что Болуарте планирует просить убежища за границей, чтобы избежать обвинений по уже начатым уголовным расследованиям. Ее дальнейшая судьба пока неизвестна, так как после отставки с нее снимается президентская неприкосновенность.

Перу известно тем, что в тюрьмах содержится больше бывших президентов, чем в любой другой стране. В настоящее время три бывших лидера находятся в специально построенном учреждении, которое администрация Болуарте официально назвала президентской тюрьмой.

Рената Валеева