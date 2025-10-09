В Татарстане ожидается резкое понижение температуры на следующей неделе

А пока днем температура будет достигать до +19

Фото: Артем Дергунов

Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в предстоящие дни, 10-11 октября, погоду в регионе будет определять антициклон, обеспечивая теплую погоду без осадков.

Ночью будет от +2 до +8 градусов, дневные температуры достигнут отметки от +13 до +19 градусов.

Однако начиная с воскресенья, 12 октября, погода начнет меняться. Ожидаются прохладный и влажный ветер. Ожидается, что первая половина следующей недели, 13-14 октября, принесет облачную погоду с дождями. Температура снизится до +1 ночью и +6 днем, приближаясь к климатической норме.

Напомним, что Гидрометцентр уже спрогнозировал раннюю весну в России.

Наталья Жирнова