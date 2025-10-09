Новости общества

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

19:09, 09.10.2025

Иск поступил в мировой суд Москвы

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Это стало известно из материалов иска о расторжении брака, который поступил в мировой суд Москвы, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

— Мировому судье судебного участка №419 города Москвы поступил иск Самойловой О.В. к Устименко Д.А. о расторжении брака, — сказано в сообщении.

На данный момент суд еще не принял решение о возбуждении дела, дата рассмотрения еще не назначена.

