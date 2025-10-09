В Казани обсудили сотрудничество с индийским бизнес-сообществом

Индийский представитель заявил о намерении содействовать продвижению продукции Татарстана на индийский рынок

В Казани состоялась встреча между заместителем премьер-министра — министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым и президентом Индийской Палаты международного бизнеса Манпритом Сингхом Наги, сообщает пресс-служба министерства.



Представители обеих стран выразили заинтересованность в развитии деловых отношений. Министр экономики РТ подчеркнул важность укрепления связей между Россией и Индией, особенно в контексте взаимодействия с Татарстаном. Он отметил необходимость активной интеграции бизнес-сообществ двух стран.

Манприт Сингх Наги заявил о намерении содействовать продвижению продукции Татарстана на индийский рынок. На встрече обсудили конкретные проекты сотрудничества, в том числе через Республиканский маркетинговый центр Татарстана.

Сообщается, что по итогам переговоров стороны составили план совместных действий.



Наталья Жирнова