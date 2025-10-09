Индийский CtrlS планирует построить дата-центр в Татарстане

Уже подписано соглашение между татарстанским ИТ-парком и Палатой индо-российского технологического сотрудничеств

На международном форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» обсудили проект по созданию дата-центра в Татарстане. Инициатором выступает один из ведущих индийских операторов CtrlS, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

По словам замминистра цифрового развития Татарстана Булата Габдрахманова, реализация проекта зависит от выполнения трех ключевых условий: конкурентоспособной стоимости электроэнергии, наличия устойчивого спроса и перспектив расширения на российский рынок. Хотя проект находится на стадии обсуждения, уже достигнуты определенные договоренности — подписано соглашение между ИТ-парком и Палатой индо-российского технологического сотрудничества (CIRTC).

Директор CIRTC Субхам Саркар подчеркнул взаимодополняемость компетенций двух стран: Россия обладает сильными позициями в сфере кибербезопасности и микроэлектроники, а Индия — значительным демографическим и кадровым потенциалом. В рамках стратегического партнерства планируется развивать программы обмена опытом в области кибербезопасности.

Наталья Жирнова