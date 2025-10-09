«Трактор» может перехватить Ремпала у «Ак Барса»

Челябинский клуб близок к подписанию канадского хоккеиста

Фото: Динар Фатыхов

«Трактор» может перехватить нападающего «Вашингтона» Шелдона Ремпала у казанского «Ак Барса». Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Челябинский «Трактор» близок к подписанию Ремпала, который не смог пробиться в состав «Вашингтона» в НХЛ. Канадский нападающий был отправлен в фарм-клуб в АХЛ по итогам тренировочного лагеря «Кэпиталз».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минувший сезон Шелдон Ремпал провел в «Салавате Юлаеве», забросил 31 шайбу и набрал 61 балл за результативность в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также нападающий стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина, набрав 21 (8+13) очко в плей-офф.

Ранее сообщалось, что на Ремпала претендуют «Ак Барс» и еще несколько клубов КХЛ.

Зульфат Шафигуллин