17 аферистов задержали в Калмыкии за мошенничество с криптовалютой в размере 7 млн рублей

Жертвами стали жители 16 регионов, включая Татарстан

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Калмыкии пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого подозреваются в дистанционных мошенничествах под видом купли-продажи криптовалюты. В результате операции было задержано 17 человек, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, организатором преступной схемы оказался 27-летний житель Екатеринбурга, который собрал вокруг себя 16 соучастников в возрасте от 20 до 28 лет, проживающих в Свердловской области. Вся группа строго следовала указаниям лидера, который разрабатывал планы и распределял доходы от преступной деятельности.

Группировка была разделена на четыре подразделения, каждое из которых выполняло свою роль. Одни участники занимались привлечением жертв, другие искали дропперов и обеспечивали их банковскими картами, третьи отвечали за обналичивание похищенных средств. В преступном сообществе также работали контролеры, которые вели учет противоправной деятельности.

С октября 2023 года по ноябрь 2024 года мошенникам удалось похитить более 7 млн рублей у 44 человек. Жертвами стали жители различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и республики Башкортостан, Татарстан, Тыва и другие.

Следственными органами МВД по Калмыкии возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и частям 1 и 2 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Анастасия Фартыгина