Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Утром ожидается порядка +8 градусов. Днем температура составит от +14 до +19 градусов.
