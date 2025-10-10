Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Утром ожидается порядка +8 градусов. Днем температура составит от +14 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина