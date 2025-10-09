Пожарные Татарстана за сутки потушили семь пожаров

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 17 выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 8 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на семь пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 17 выездов по ложным вызовам и девять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также сотрудники ГПС 12 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Анастасия Фартыгина