Пожарные Татарстана за сутки потушили семь пожаров
Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 17 выездов по ложным вызовам
За прошедшие сутки, 8 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на семь пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 17 выездов по ложным вызовам и девять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.
Также сотрудники ГПС 12 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
