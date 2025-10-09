Новости общества

12:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пожарные Татарстана за сутки потушили семь пожаров

10:57, 09.10.2025

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 17 выездов по ложным вызовам

Пожарные Татарстана за сутки потушили семь пожаров
Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 8 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на семь пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 17 выездов по ложным вызовам и девять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также сотрудники ГПС 12 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также