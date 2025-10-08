Девять памятников археологии в Татарстане получили статус объектов федерального значения

Согласно приказу Минкульта, эти объекты теперь находятся под особой охраной государства

Фото: Артем Дергунов

Девять археологических памятников, расположенных на территории Татарстана и входящих в историческую округу древнего булгарского города Биляр, признаны объектами федерального значения. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН).

В единый госреестр объектов культурного наследия народов России включены:

«Билярское селище I»;

«Билярское селище II»;

«Билярское селище III»;

«Балынгузское селище I»;

«Балынгузское селище II»;

«Балынгузское (Торецкое) селище III»;

«Балынгузское селище IV»;

«Балынгузское селище V»;

«Балынгузское селище VI».

Памятники датируются X — XV веками и представляют собой важные свидетельства истории древнего Билярского поселенческого комплекса, который в настоящее время имеет статус не только археологической, но и природной заповедной территории.

Указанные селища являются неотъемлемой частью Билярского городища и входят в состав древних поселений, формировавших Билярскую агломерацию — компактное скопление средневековых населенных пунктов, связанных между собой сложной многокомпонентной системой с интенсивными производственными, торговыми, транспортными и культурными связями. Биляр и поселения его округи обладали развитым ремесленным и сельскохозяйственным производством, специфическими политическими институтами и социальными отношениями.

В русских летописях Биляр назывался «Великим городом» и в XI, XII — начале XIII веков являлся крупнейшим мегаполисом Старого Света, уступая по своим размерам только Константинополю и Багдаду. Как и другие развитые города Средневековья, «Великий город» имел развитую систему пригородных поселений, обеспечивавших его продовольствием, рабочей силой и другими необходимыми ресурсами.

Правительство России разработает амбициозную долгосрочную программу сохранения ОКН народов страны на период с 2025 по 2045 год.

Рената Валеева