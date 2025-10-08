Спортдиректор «Рубина» Дзюба: цены на российских футболистов взлетят

В казанском клубе отреагировали на возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер уверен, что цены на российских футболистов после такого решения значительно повысятся.

— Без лимита цены на россиян, их требования по условиям снизятся в три-четыре раза — и, наоборот, при его ужесточении все взлетит в разы. Это факт. Уже проходили это, — сказал Дзюба Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал постепенное ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. На сегодня в РПЛ действует правило, по которому одновременно на поле могут выходить восемь иностранных футболистов, а в заявку на турнир можно внести 13 игроков из других стран.

Зульфат Шафигуллин