Спортдиректор «Рубина» Дзюба: цены на российских футболистов взлетят
В казанском клубе отреагировали на возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер уверен, что цены на российских футболистов после такого решения значительно повысятся.
— Без лимита цены на россиян, их требования по условиям снизятся в три-четыре раза — и, наоборот, при его ужесточении все взлетит в разы. Это факт. Уже проходили это, — сказал Дзюба Sport24.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал постепенное ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. На сегодня в РПЛ действует правило, по которому одновременно на поле могут выходить восемь иностранных футболистов, а в заявку на турнир можно внести 13 игроков из других стран.
