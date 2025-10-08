Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Соглашение подписали в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года

Фото: Реальное время

Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который, по мнению российских властей, более не является необходимым для целей обороны. Законопроект был внесен правительством в июле.

Закон денонсирует соглашение, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента России в 2016 году. Причиной стали «коренное изменение обстоятельств», включающее в себя введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без согласия России.

При приостановлении действия соглашения оговаривались условия его возобновления: сокращение военной инфраструктуры США в странах НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена «закона С. Магнитского 2012 года» и «закона о поддержке свободы Украины 2014 года», отмена антироссийских санкций и компенсация ущерба, понесенного РФ в результате их введения.

В пояснительной записке подчеркивается, что ни одно из этих условий не было выполнено. Более того, США предприняли «ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения Соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности».

В документах отмечается, что действия США являются основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при их заключении.

Рената Валеева