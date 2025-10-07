МЧС предупреждает о тумане в Татарстане
В связи с ухудшением видимости водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан объявило о неблагоприятных погодных условиях. В ночь с 7 на 8 октября и в утренние часы на территории региона ожидается туман.
В связи с ухудшением видимости спасатели рекомендуют водителям быть особенно внимательными на дорогах. Автомобилистов просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта.
— Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас, — сказано в сообщении МЧС.
Пешеходам также следует соблюдать меры предосторожности. Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде, особенно при движении в темное время суток.
