«Ак Барс» впервые в сезоне попал в топ лучших в Индексе силы команд КХЛ

Команда Гатиятулина — восьмая

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» впервые в сезоне поднялся в топ-12 Индекса силы команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы расположились на восьмой строчке рейтинга, поднявшись за неделю на шесть позиций.

Лидируют в Индексе силы команд КХЛ три клуба из Восточной конференции — «Металлург», «Автомобилист» и «Авангард». «Нефтехимик» потерял первую строчку, опустившись на девять позиций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На прошедшей неделе «Ак Барс» одержал две победы над «Амуром» (5:1, 3:1) и потерпел поражение в гостях от «Автомобилиста» (1:4). В турнирной таблице Восточной конференции команда Анвара Гатиятулина занимает шестое место.

Индекс силы — это рейтинг, который подсчитывается математически на основе показателей текущего сезона. Показатель рассчитан на выявление команд, находящихся в настоящий момент «на ходу». В том числе они обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Зульфат Шафигуллин