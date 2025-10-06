Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 7 октября

18:09, 06.10.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 7 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Больше всех подорожал доллар — на 1,11 рубля. Следом идет евро — на 0,78 рубля, юань — на 0,14 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 83 рубля;
  • евро — 96,83 рубля;
  • юань — 11,56 рубля.
Наталья Жирнова

Экономика

Фондовый рынок
  • Татнефть590.4
  • Нижнекамскнефтехим79.4
  • Казаньоргсинтез64.6
  • КАМАЗ84.4
  • Нижнекамскшина39.65
  • Таттелеком0.557