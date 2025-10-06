ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 7 октября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 7 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Больше всех подорожал доллар — на 1,11 рубля. Следом идет евро — на 0,78 рубля, юань — на 0,14 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83 рубля;
- евро — 96,83 рубля;
- юань — 11,56 рубля.
