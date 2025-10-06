В Татарстане в ДТП погибла гражданка Китая

Еще одна гражданка КНР госпитализирована и находится в реанимации

В Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП с участием граждан Китая. В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.

По информации министерства, в ДТП пострадали четыре взрослых гражданина КНР. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Одна из пострадавших была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести, стабильное. Пациентка находится в отделении реанимации. Двум другим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наталья Жирнова