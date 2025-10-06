Кабмин РФ представил план развития конкурентной среды на ближайшие 5 лет

Одна из задач реализации плана — отмена платы за раздачу мобильного интернета

Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продлении дорожной карты по улучшению конкурентной среды в России на ближайшие пять лет. Документ является частью плана развития конкуренции до 2030 года и включает комплекс мер по поддержке здоровой конкуренции в различных отраслях экономики, сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, план развития охватывает ключевые сферы: образование, здравоохранение, транспорт, торговлю и агропромышленный комплекс. Особое внимание в документе уделяется мерам противодействия картельным сговорам и контролю за ценообразованием в главных отраслях экономики.

Среди приоритетных задач реализации плана — обеспечение взаимозаменяемости лекарственных препаратов, отмена платы за раздачу мобильного интернета и прекращение действия роуминга в Крыму. Зампред правительства Александр Новак отметил, что также в планах значится развитие программ рефинансирования ипотечных кредитов.

Ранее Кабмин Татарстана принял постановление о компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей в профессиональных образовательных организациях (колледжах и техникумах) на территории региона. Документ подписал премьер-министр Алексей Песошин.



Наталья Жирнова