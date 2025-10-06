В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от имени маркетплейса
Аферисты предлагают россиянам работу «исполнителей для тестирования отзывов»
МВД сообщило о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники действуют от имени известного маркетплейса. Об этом сообщает ТАСС.
Аферисты предлагают россиянам работу «исполнителей для тестирования отзывов», обещая оплату в размере 2 200 рублей за каждый отзыв и бесплатную возможность получения товаров для обзоров. При этом, по словам мошенников, опыт работы не требуется.
В УБК МВД России привели пример схемы: «Обещают 2 200 рублей за отзыв, чтобы вот буквально каждый захотел пройти по ссылке — товаров у нас никаких нет, деньги планируем забрать ваши. Чем меньше у вас опыта, тем больше шансов, что вы в это поверите».
В МВД отметили, что на данную схему мошенничества часто попадаются молодые люди, находящиеся в поиске подработки.
Ранее Банк России опубликовал список из 10 фраз, которые кибермошенники чаще всего используют при попытках обмана граждан. Регулятор призывает граждан быть бдительными и не реагировать на подобные провокации.
