Новости общества

17:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов встретился с губернатором Самарской области

16:39, 04.10.2025

Они обсудили сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма

Рустам Минниханов встретился с губернатором Самарской области
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Главы регионов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, речь зашла о взаимодействии в области увеличения товарооборота, в сфере науки и образования, в культуре и внутреннем туризме.

В рамках пребывания в республике губернатор Самарской области ознакомится с экономическим потенциалом Республики Татарстан, посетит ряд социальных и культурных объектов.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также