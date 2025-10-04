Рустам Минниханов встретился с губернатором Самарской области

Они обсудили сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Главы регионов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, речь зашла о взаимодействии в области увеличения товарооборота, в сфере науки и образования, в культуре и внутреннем туризме.

В рамках пребывания в республике губернатор Самарской области ознакомится с экономическим потенциалом Республики Татарстан, посетит ряд социальных и культурных объектов.

Елизавета Пуншева