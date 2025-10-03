11 преподавателей Татарстана получили денежные премии от Минкультуры РФ

Вознаграждения за выдающиеся результаты в сфере дополнительного образования варьируются от 500 тыс. до 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

11 преподавателей из детских школ искусств, училищ и вузов Татарстана стали победителями конкурсов на присуждение премии Минкультуры России. Об этом сообщает пресс-служба министерства республики.

Размер поощрения различается в зависимости от уровня образовательного учреждения. Преподаватели детских школ искусств получают премию в размере 500 тыс. рублей, а педагоги училищ и вузов — по 1 млн рублей.

Всего из Татарстана лауреатами стали:

10 педагогов в номинации «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа»

1 педагог вуза в области музыкального искусства

В общей сложности ежегодно награждаются 150 педагогов: 100 учителей ДШИ, 25 преподавателей училищ и 25 вузовских педагогов.

Проведение конкурса направлено на поддержку талантливых педагогов и способствует реализации федеральных проектов «Семейные ценности и инфраструктура культуры», «Семья» и «Молодежь и дети». Ранее сообщалось, что учителем года стал преподаватель из Белгородской области.

Наталья Жирнова