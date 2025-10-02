Упрощенное ОГЭ планируют продлить еще на 4 года

Также хотят расширить число участников данной экспериментальной программы

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения России планирует продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 года. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на слова министра Сергея Кравцова.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года в некоторых городах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

— Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента, — сказал Кравцов.

Он также отметил, что задача Минпросвещения РФ — охватить данной программой порядка 50% колледжей страны к 2030 году. Возможно, скоро девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию.

Наталья Жирнова