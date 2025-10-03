Турция сохранит закупки российского газа вопреки призывам США

По словам министра энергетики страны, правительство не может «сказать гражданам, что газа нет»

Фото: Реальное время

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил о продолжении закупок природного газа у России, несмотря на призывы США отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства в эфире телеканала CNN Turk.

— У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана, — сказал министр.

Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана прекратить импорт российских энергоносителей. Однако, по известным данным, Россия в 2024 году остается главным поставщиком природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена ускорить процесс запрета импорта российского сжиженного природного газа (СПГ).

Наталья Жирнова