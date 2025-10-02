Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 3 октября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 3 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар подешевел на 0,49 рубля, юань — на 0,06 рубля, евро — на 0,3 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,01 рубля;
- евро — 95,34 рубля;
- юань — 11,33 рубля.
