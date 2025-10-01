Новости общества

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды на завтра

16:41, 01.10.2025

Ночью и утром на территории республики местами ожидается туман

Фото: Мария Зверева

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий.

Согласно информации, ночью и утром 2 октября на территории республики, включая Казань, местами ожидается туман.

Ранее Гидрометцентр представил вероятностный прогноз температурного режима в Татарстане на отопительный период 2025/2026 годов.

Рената Валеева

