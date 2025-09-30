Google отказался от претензий к российским телеканалам «Спас» и RT

Российские медиа могут продолжить взыскание с корпорации через зарубежные судебные инстанции

Компания Google LLC отозвала свои требования на запрет на ведение судебных разбирательств в иностранных юрисдикциях для телеканалов «Спас» и Russia Today. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на решение Окружного суда Северного округа Калифорнии.

29 сентября было утверждено соглашение об урегулировании спора. Как отмечают эксперты, это первая победа российских СМИ в судебных разбирательствах с Google на территории США. Медиа из России могут продолжить взыскание с корпорации через зарубежные судебные инстанции.

Специалисты также отмечают, что данное решение подтверждает отсутствие у Google законных оснований для обращения в американский суд, что полностью соответствует изначальной позиции российских медиа об отсутствии юрисдикции американских судебных органов в данном деле.

Ранее Таганский районный суд Москвы отклонил апелляционные жалобы Google по двум административным делам. Одна из мер была принята в связи с распространением недостоверных данных о погибших в ходе СВО.



Наталья Жирнова