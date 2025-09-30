Татарстанские компании представили новые сиденья на выставке «Иннопром. Беларусь»

В составе сидений используется льняная мука

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь» продолжается демонстрация передовых разработок компаний из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли республики.

Среди них «Татнефть-Пресскомпозит», один из ведущих производителей композитных изделий в регионе, входящий в группу компаний «Татнефть». На выставке представлены композитные сиденья, в составе которых используется льняная мука, а также электротехнические ящики и различные элементы экстерьера и интерьера, предназначенные для применения в автомобильной промышленности.

Представители компании отмечают, что использование льняной муки в производстве композитных материалов позволяет создавать экологически чистые и конкурентоспособные продукты.

Рената Валеева