Росгвардия передала КНИТУ-КАИ действующий вертолет «Ансат» для обучения студентов

Студенты смогут изучать устройство и обслуживание действующей авиатехники на его примере

Фото: Дарья Пинегина

Росгвардия передала КНИТУ-КАИ действующий вертолет «Ансат» первого поколения для использования в учебно-образовательных целях. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Вертолет станет первым экспонатом новой площадки для профориентации, подготовки кадров и научных исследований, создаваемой КНИТУ-КАИ в рамках обновленной программы развития «Передовой инженерной школы «Комплексная авиационная инженерия». Университет планирует организовать это пространство в сотрудничестве с НПЦ БАС РТ и Федерацией авиамодельного спорта региона.

Проект включает в себя открытие Центра авиамоделизма РТ, учебного центра по восьми профильным компетенциям, конструкторской площадки НПЦ и новых лабораторий ПИШ КАИ. Также планируется строительство лабораторно-выставочного павильона образцов действующей отечественной авиатехники.

Вертолет «Ансат», ранее использовавшийся Росгвардией для охраны общественного порядка, находится в рабочем состоянии и станет одним из ключевых учебных образцов новой лаборатории КНИТУ-КАИ. Студенты смогут изучать устройство и обслуживание действующей авиатехники на его примере.

— На территории «Технополиса КАИ» совместно с «Передовой инженерной школой «Комплексная авиационная инженерия» мы продолжаем работу по развитию центра беспилотной авиации. В рамках научно-производственного центра беспилотных авиационных систем здесь будет создана точка притяжения для детей, подростков, также будет вестись практическая подготовка студентов КНИТУ-КАИ, — отметил проректор по стратегическому развитию и экономике вуза Эльвир Якупов.

Он добавил, что планируется создать открытое для посещений пространство, где каждый желающий сможет ознакомиться с техникой, сделав эту площадку центром притяжения для молодежи.

Серийные поставки вертолетов «Ансат», разработки Казанского вертолетного завода, оснащенных отечественными двигателями ВК-650В, начнутся в 2027 году.

Рената Валеева