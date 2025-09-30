В ГАИ Казани рассказали, при каких условиях введут ограничения во время матча «Рубин» — «Зенит»

Сегодня полного ограничения или закрытия дорожного движения не планируется

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани опровергла информацию о полном перекрытии дорог в районе стадиона «Ак Барс Арена» во время проведения футбольных матчей. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что ограничение и закрытие дорожного движения по улице Чистопольской, проспекту Ямашева, улице Академика Арбузова, анонсированные со ссылкой на постановление исполкома города Казани, вводятся только при необходимости.

— Как показывает практика и опыт ранее проведенных футбольных матчей в нашем городе, Госавтоинспекция Казани в этом году еще ни разу не вводила полное ограничение дорожного движения на всех домашних матчах «Рубина», а также других футбольных встречах, проводимых на футбольном стадионе «Ак Барс Арена», — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ведомстве прогнозируют временное, но не критичное затруднение движения транспортных и пешеходных потоков на указанных улицах с 17:00 до 19:00 и с 20:30 до 21:30 в момент прибытия и убытия болельщиков. Однако полного ограничения или закрытия дорожного движения не планируется.

Сегодня в Казани «Рубин» сыграет с «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России в 18:00 по московскому времени.

Рената Валеева