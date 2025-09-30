Тепавчевич заявил, что мошенники создали двойник его аккаунта Telegram

Он предложил поздравить их в ответ с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Фото: Реальное время

Замглавы Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич заявил, что мошенники создали двойник его аккаунта Telegram. Об этом стало известно «Реальному времени».

— Злоумышленники создали двойник моего аккаунта в Telegram. Просьба заблокировать аккаунт злоумышленника и не вестись на провокации. Даже постарались видео ИИ сгенерировать, — сообщил Тепавчевич.

Также он предложил поздравить мошенников в ответ с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

— Бүген Донбассның hәм Новороссиянең Россия белән кушылу көне. Мәңгегә бергә! — предложил замглавы дирекции.

Ранее в Хакасии задержали молодого киберпреступника из Татарстана, который взломал соцсети жительницы республики.

Наталья Жирнова