Тепавчевич заявил, что мошенники создали двойник его аккаунта Telegram
Он предложил поздравить их в ответ с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
Замглавы Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич заявил, что мошенники создали двойник его аккаунта Telegram. Об этом стало известно «Реальному времени».
— Злоумышленники создали двойник моего аккаунта в Telegram. Просьба заблокировать аккаунт злоумышленника и не вестись на провокации. Даже постарались видео ИИ сгенерировать, — сообщил Тепавчевич.
Также он предложил поздравить мошенников в ответ с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.
— Бүген Донбассның hәм Новороссиянең Россия белән кушылу көне. Мәңгегә бергә! — предложил замглавы дирекции.
Ранее в Хакасии задержали молодого киберпреступника из Татарстана, который взломал соцсети жительницы республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».