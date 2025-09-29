В Хакасии задержан молодой киберпреступник из Татарстана

Он украл у молодой жительницы Абакана около 15 тыс. рублей, взломав соц.сеть ее знакомой

МВД Хакасии задержало 18-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в совершении киберпреступления. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после обращения местной жительницы в полицию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства региона.

В полицию Абакана обратилась 23-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников в социальной сети. Девушка получила сообщение якобы от знакомой с просьбой занять 8,2 тыс. рублей. Не заподозрив обмана, потерпевшая перевела деньги, после чего злоумышленник запросил еще 6,9 тысячи рублей. Это насторожило девушку, и она связалась с подругой по телефону. Выяснилось, что аккаунт знакомой был взломан, и она не просила денег.

Подозреваемый был задержан во время служебной командировки оперативников: киберпреступником оказался 18-летний житель Татарстана. Молодой человек признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Несмотря на это, ему грозит уголовная ответственность. В настоящее время ведется следствие, в ходе которого устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

