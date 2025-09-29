Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 30 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 30 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар подешевел на 0,74 рубля, юань — на 0,08 рубля, евро — на 0,54 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,87 рубля;
- евро — 97,14 рубля;
- юань — 11,6 рубля.
