Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 30 сентября

17:47, 29.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Timon Studler on Unsplash

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 30 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар подешевел на 0,74 рубля, юань — на 0,08 рубля, евро — на 0,54 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,87 рубля;
  • евро — 97,14 рубля;
  • юань — 11,6 рубля.
Рената Валеева

