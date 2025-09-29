GitHub в Австралии могут ограничить для подростков младше 16 лет

Сервис для разработчиков попал в список платформ, которые подпадают под новый закон о запрете соцсетей для несовершеннолетних

Австралийские власти расширили список онлайн-платформ, на которые может распространиться запрет для подростков младше 16 лет. В него неожиданно вошел GitHub — облачный сервис для хранения и обмена программным кодом, которым пользуются миллионы разработчиков по всему миру.

Регулятор eSafety направил GitHub и другим компаниям уведомления с предложением провести самооценку. От них требуют подтвердить или опровергнуть, что их сервисы подпадают под действие закона. Если компании считают, что не должны попадать под ограничение, им необходимо представить письменные доказательства.

Эксперты отмечают, что GitHub традиционно рассматривается как профессиональная платформа, а не социальная сеть. Однако у сервиса есть функции общения, включая комментарии, обсуждения и сообщества, что может послужить основанием для включения в список.

Комиссар eSafety Джули Инман Грант ранее заявила, что ее ведомство ожидает юридических споров, так как некоторые платформы не считают себя соцсетями. В случае разногласий вопрос может быть передан в Федеральный суд.

Закон вступит в силу 10 декабря. Власти подчеркивают, что будут сосредоточены на крупнейших платформах с высокой долей подростковой аудитории, однако окончательные решения по таким сервисам, как GitHub, остаются открытыми.

Артем Гафаров