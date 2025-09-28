В России предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

Соответствующее обращение направлено главе Центробанка Эльвире Набиуллиной

Фото: Артем Дергунов

В России предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО. Соответствующее обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

— Прошу Вас рассмотреть возможность установления особого порядка регулирования процентных ставок по банковским вкладам для участников специальной военной операции. Речь идет о том, чтобы в отношении данной категории вкладчиков действовал принцип: процентная ставка по таким вкладам могла быть повышена кредитной организацией, но не могла быть снижена в одностороннем порядке, независимо от дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России, — цитирует документ РИА «Новости».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Борис Чернышов привел пример Героя России, который положил сбережения под ставку 16%. Сейчас ее понизили до 11,5%.

— Согласитесь, несправедливо. Я уверен: те, кто на передовой, должны быть уверены, что их сбережения под особой защитой государства, — говорит вице-спикер Госдумы.

Галия Гарифуллина