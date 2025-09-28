В России предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО
Соответствующее обращение направлено главе Центробанка Эльвире Набиуллиной
В России предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО. Соответствующее обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
— Прошу Вас рассмотреть возможность установления особого порядка регулирования процентных ставок по банковским вкладам для участников специальной военной операции. Речь идет о том, чтобы в отношении данной категории вкладчиков действовал принцип: процентная ставка по таким вкладам могла быть повышена кредитной организацией, но не могла быть снижена в одностороннем порядке, независимо от дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России, — цитирует документ РИА «Новости».
Борис Чернышов привел пример Героя России, который положил сбережения под ставку 16%. Сейчас ее понизили до 11,5%.
— Согласитесь, несправедливо. Я уверен: те, кто на передовой, должны быть уверены, что их сбережения под особой защитой государства, — говорит вице-спикер Госдумы.
Напомним, Минобороны России предложило расширить число болезней, запрещающих службу по контракту. Сегодня их насчитывается 26, число хотят хотят увеличить до 35.
