За ночь российские средства ПВО сбили 55 украинских БПЛА
Почти половина из них уничтожена над Ростовской областью
Над территорией России за ночь средствам ПВО было сбито 55 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Известно, что наибольшее количество дронов уничтожили над Ростовской областью — 27 БПЛА. Также вражеские атаки были отражены в Брянской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Курской и Белгородской областях.
Ранее в Казани вводили ограничения на прием и выпуск рейсов в международном аэропорту города. В 5:18 в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность».
