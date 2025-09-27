За ночь российские средства ПВО сбили 55 украинских БПЛА

Почти половина из них уничтожена над Ростовской областью

Фото: Татьяна Демина

Над территорией России за ночь средствам ПВО было сбито 55 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что наибольшее количество дронов уничтожили над Ростовской областью — 27 БПЛА. Также вражеские атаки были отражены в Брянской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Курской и Белгородской областях.

Ранее в Казани вводили ограничения на прием и выпуск рейсов в международном аэропорту города. В 5:18 в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова