Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов

Утром местами небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный 7—12 м/с. Утром температура составит порядка +5 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +4 до +9 градусов.

Галия Гарифуллина