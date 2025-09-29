Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов
Утром местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный 7—12 м/с. Утром температура составит порядка +5 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +4 до +9 градусов.
