Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов
Возможен небольшой и умеренный дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой и умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 6— 11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +6 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +6 до +11 градусов.
