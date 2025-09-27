Новости общества

07:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов

07:00, 27.09.2025

Возможен небольшой и умеренный дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой и умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6— 11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +6 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +6 до +11 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также