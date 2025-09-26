«Литрес» запустил продажу бумажных книг

Сейчас покупателям доступно свыше 42 тыс. наименований и 688 пунктов самовывоза

Фото: Михаил Захаров

С конца сентября книжный сервис «Литрес» запустил продажи бумажных книг. Теперь пользователи могут оформить заказ прямо в сервисе, оплатить его картой и получить в одном из 688 магазинов объединенной сети «Читай-город — Буквоед» по всей России. Доставка будет бесплатной независимо от суммы. На старте проекта пользователям доступно более 42 тыс. уникальных наименований, что составляет около 30% от общего каталога партнера. До конца 2025 года компании планируют расширить пересечение ассортимента до 100%. Ранее в «Литрес» книги из «Читай-город — Буквоед» можно было приобрести только через реферальные ссылки.

Эксперты отмечают, что запуск отражает рост интереса к мультиформатному чтению. По данным исследования O+K Research, проведенного в мае 2025 года по заказу «Литрес», 56% респондентов, читающих книги, используют сразу несколько форматов: печатный, электронный и аудио. Эта доля особенно заметна среди молодых читателей.

Компания связывает развитие нового направления с планами увеличить продажи. По прогнозу, к 2026 году выручка от бумажных книг может достичь 100 млн рублей в месяц. В дальнейшем сервис планирует расширить каталог, добавить предзаказы и новые варианты доставки.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова