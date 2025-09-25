Казанец получил 2,5 года колонии строгого режима за кражу пожертвований из храма

Общий материальный ущерб составил более 19 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Кировский районный суд Казани признал 40-летнего ранее судимого местного жителя виновным в краже (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как установил суд, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил две кражи денег из ящика для пожертвований в церкви святого Александра Невского в Казани. Первый эпизод произошел 20 мая, второй — 9 июня. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, злоумышленник проникал в храм и похищал денежные средства.

В результате первой кражи было похищено 7 тыс.рублей, второй — свыше 12 тыс. рублей. Общий материальный ущерб, причиненный местной православной религиозной организации, составил более 19 тысяч рублей.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако, учитывая его личность, наличие непогашенной судимости и тяжесть совершенного преступления, суд счел необходимым назначить наказание в виде лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Рената Валеева