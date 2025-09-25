Минпросвещения опровергло планы включить компьютерные игры в программу школ

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном включении компьютерных игр в уроки физкультуры

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения России не поддерживает инициативу о включении компьютерных игр в школьную программу по физкультуре. Разработка подобных проектов в настоящее время не ведется и не рассматривается, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

— Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета «Физическая культура». Разработка таких проектов не ведется, — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по поручению президента России министерство работает над расширением перечня видов спорта в школьной программе по физкультуре, в том числе в виде отдельных модулей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал-спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или не включении его в образовательную программу. Вместе с тем включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается, — заявили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном включении компьютерных игр в уроки физкультуры в качестве фиджитал-дисциплины через год.

Рената Валеева