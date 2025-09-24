СМИ: экстренные службы проверяют информацию о взрыве в Санкт-Петербурге

Мужчина отправил несколько посылок в Татарстан на разные адреса

Как сообщает телеканал «78», экстренные службы проверяют информацию о взрыве в здании почты, расположенном на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге.

Туда пришел мужчина, который отправил на разные адреса в Татарстан пять тяжелых коробок — предположительно, с металлическим содержимым. По предварительным данным, в одной из посылок находилось самодельное взрывное устройство.



Как передает источник издания, были эвакуированы 10 человек. Пострадавших и разрушений конструкций нет.

Как позже уточнил телеканал, «хлопнуло нечто в банке, которая находилась в посылке». Место осматривают эксперты. Как рассказали в пресс-службе «Почты России», в одной из посылок произошло задымление. Пострадавших нет, все отправления целы.