Мошенники научились обходить запрет на звонки в мессенджерах

Эксперты прогнозируют на этом фоне рост фишинга и смишинга

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В сентябре эксперты обнаружили три новые схемы мошенничества, где инициатива исходит не от злоумышленников, а от самих жертв. Преступники научились обходить недавно введенные ограничения на звонки через мессенджеры и антифрод-системы операторов связи. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса разведки утечек данных DLBI.

Основатель DLBI Ашот Оганесян отметил особую опасность новых схем, поскольку они позволяют полностью автоматизировать первый контакт с жертвой, создавая при этом высокую достоверность взлома. Антифрод-системы в таких случаях оказываются бессильны, так как ориентированы на перехват входящих звонков.



сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщала о новых схемах мошенничества.



Эксперты прогнозируют рост фишинга и смишинга, поскольку многие мошеннические кол-центры лишились возможности совершать массовые исходящие звонки. Специалисты рекомендуют связываться со службой поддержки любых сервисов только по контактам, найденным на официальных сайтах, а не по данным из писем или СМС.



— При этом мы видим упрощение мошеннических схем. Достаточно совершить любое действие на поддельном сайте, даже просто зайти на него, как преступники начинают утверждать, что вы взломаны и призывать связаться с поддельной службой поддержки. Чтобы защититься от этого, необходимо связываться с поддержкой любого сервиса не по данным, указанным в письме или СМС, а по контактам, которые вы нашли на его официальном сайте, — рассказал Ашот Оганесян.

Наталья Жирнова