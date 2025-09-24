Средняя зарплата в России преодолела отметку 100 тыс. рублей

Показатели выросли по сравнению с прошлым годом и будут продолжать повышаться

До конца года в России ожидается рост номинальной заработной платы на 3-4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По последним данным Росстата, в июне 2025 года средняя номинальная заработная плата в России достигла 103,2 тыс. рублей. По словам эксперта, этот показатель демонстрирует рост почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также медианную зарплату называют как более объективный показатель доходов населения. В июне текущего года медианная зарплата составила 66,2 тыс. рублей, продемонстрировав рост с начала года — 14,5%. По сравнению с июнем 2024 года увеличение составило 20%.

Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по уровню медианной зарплаты. Чистая медианная зарплата в республике составила 61 тыс. рублей.

