Средняя зарплата в России преодолела отметку 100 тыс. рублей
Показатели выросли по сравнению с прошлым годом и будут продолжать повышаться
До конца года в России ожидается рост номинальной заработной платы на 3-4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
По последним данным Росстата, в июне 2025 года средняя номинальная заработная плата в России достигла 103,2 тыс. рублей. По словам эксперта, этот показатель демонстрирует рост почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также медианную зарплату называют как более объективный показатель доходов населения. В июне текущего года медианная зарплата составила 66,2 тыс. рублей, продемонстрировав рост с начала года — 14,5%. По сравнению с июнем 2024 года увеличение составило 20%.
Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по уровню медианной зарплаты. Чистая медианная зарплата в республике составила 61 тыс. рублей.
