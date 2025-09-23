Завтра в Альметьевском районе начнется отопительный сезон

Тепло поступит в социально значимые объекты

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Альметьевска сообщила о начале отопительного сезона в Альметьевском районе с завтрашнего дня, 24 сентября. Об этом пишет пресс-служба города.

В связи с прогнозируемым похолоданием, в первую очередь тепло поступит в социально значимые объекты — детские сады, школы и медицинские учреждения. Это позволит обеспечить комфортные условия для детей и пациентов в осенний период.

Администрация напоминает, что в соответствии с действующим законодательством, начало отопительного периода для жилых домов, подключенных к централизованным сетям, определяется после установления среднесуточной температуры наружного воздуха в 8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти дней подряд.

20 сентября глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о готовности республики к началу отопительного периода. Он отметил, что все работы по подготовке социальных объектов завершены, 99% из них получили паспорта готовности.

Рената Валеева